«Спасибо за бой, чемпион!» Андрей Шевченко встретился с Усиком после поединка с Дюбуа

28 августа, 09:26
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Шевченко и Усик (Фото:instagram.com/andriyshevchenko)

Шевченко и Усик (Фото:instagram.com/andriyshevchenko)

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.

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«Спасибо за бой, чемпион! Это было захватывающе. Слава Украине!», — написал Шевченко и опубликовал совместное фото в Instagram.

Напомним, что в скандальном поединке Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Однако британец готов подать протест на результат поединка.

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А сам бой уже разлетелся в соцсетях на мемы.

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Андрей Шевченко Александр Усик Даниэль Дюбуа

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