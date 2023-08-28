«Спасибо за бой, чемпион!» Андрей Шевченко встретился с Усиком после поединка с Дюбуа
Шевченко и Усик (Фото:instagram.com/andriyshevchenko)
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.
«Спасибо за бой, чемпион! Это было захватывающе. Слава Украине!», — написал Шевченко и опубликовал совместное фото в Instagram.
Напомним, что в скандальном поединке Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Однако британец готов подать протест на результат поединка.
А сам бой уже разлетелся в соцсетях на мемы.
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