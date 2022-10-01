«Сдохни, тварь». Жена Усика жестко обратилась к Путину после аннексии украинских территорий — фото 1 октября, 13:11 Александр и Екатерина Усики (Фото:Александр Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина жестко обратилась к президенту России Владимиру Путину после аннексии украинских территорий.

Избранница обладателя пяти поясов поделилась комментарием в адрес диктатора из РФ в сторис Instagram.

Екатерина опубликовала фото Путина и коротко написала: «Сдохни, тварь!».

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Фото: Екатерина Усик via Instagram

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий к России.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.