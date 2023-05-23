Чуда не будет: Вице-президент компании Top Rank поставил крест на апелляции Ломаченко 23 мая, 20:28 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Карл Моретти, вице-президент промоутерской компании Top Rank, заявил, что апелляция Василия Ломаченко (17−3, 11 КО) по поводу боя с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни (30−0, 15 КО) не даст результата.

Функционер считает, что боксеры показали отличное выступление, в котором победить мог любой. Моретти уверен, что апелляция украинца по поводу судейских оценок не даст результата.

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«Это было великолепное, зрелищное и очень конкурентное сражение. По-моему, 116−112 — это плохой счет. 115−113 в любой угол или 114−114 были бы лучшим отражением происходящего в ринге.

Апелляция? Думаю, что она точно ничего не изменит. Мы всегда верили и будем верить в Василия. Его возраст вообще не имеет никакого значения, мы поддерживаем и будем поддерживать Ломаченко всегда", — приводит слова Моретти XSPORT.

Отметим, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что непобежденный американец бросил вызов Ломаченко.