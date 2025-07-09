«Будет бой в августе»: украинский боксер, который получил бан после кровавой битвы, рассказал о своих планах

Арнольд Хегай в марте проиграл в бою против Джоэта Гонсалеса (Фото: ProBox TV)

Об этом он сообщил в комментарии для Sport-express.ua.

«По плану будет бой в августе. Мой менеджер ищет шоу в Европе, чтобы поставить меня туда. Мне нужно закрыть поражение. Я уже начал подготовку к поединку.

Реклама

Далее будем ожидать большой бой от Top Rank. Мы продолжаем с ними работать. Надеюсь, ничего не изменится", — рассказал Арнольд.

Напомним, что 9 марта Хегай проиграл Джоету Гонсалесу (27−4, 15 КО) раздельным решением судей.

В последних раундах Гонсалес несмотря на рассечения, нанес мощные удары, вероятно, сломал нос украинцу. Американец также жаловался, что во время поединка Арнольд ударил его головой.

После поединка появилась информация, что украинца дисквалифицировали до 4 сентября 2025 года.

Кстати, для Хегая поражение от Гонсалеса стало вторым в карьере — последний раз он проигрывал еще в 2020-м.

Ранее Усик показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.