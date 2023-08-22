Бой с бывшим абсолютным чемпионом мира. Промоутер категорически ответил о будущем Ломаченко 22 августа, 16:19 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Промоутер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко Боб Арум высказался о потенциальном сопернике украинского боксера.

Функционер заявил, что Ломаченко не будет проводить бой с экс-чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом. По словам промоутера, украинец не выйдет в ринг до конца текущего года.

Видео дня

«Я встретился с Эгисом Климасом (менеджер Ломаченко) перед тем, как он отправился в Польшу на бой Усика. Мы пытались устроить поединок Шакура Стивенсона и Ломы. Но Эгис сказал нам, что Лома решил не драться до конца этого года.

Так что разговоры о поединке Ломы против Камбососа — это ерунда. Эгис не стал бы вводить нас в заблуждение, и он сказал нам, что Лома хочет отдохнуть до конца года", — заявил Арум в интервью BoxingScene.

Отметим, Камбосос является абсолютным чемпионом мира, однако свои титулы проиграл Девину Хейни.

Ранее сообщалось, что украинец получил клеймо труса от непобедимого американского боксера.

Напомним, Ломаченко назвал странный способ закончить войну в Украине.