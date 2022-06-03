У Усика есть шанс. Промоутер назвал условие, при котором Фьюри возобновит карьеру 3 июня, 17:39 Цей матеріал також доступний українською На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри возобновит карьеру, если получит еще один большой бой.

Слова спортивного функционера приводит Fightnews.com.

«Тайсон Фьюри — на пенсии. Он будет на пенсии, пока мы не придем к нему со следующим большим боем. Затем он снова уйдет на пенсию», — сказал Арум.

Видео дня

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

В своем последнем поединке британец нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По его окончании Тайсон объявил о завершении карьеры.

Ранее Фьюри заявил, что готов записаться добровольцем и пойти воевать против России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.