«Кто не успеет — получит п**ды». Жена Усика после ракетного удара по Киеву спрогнозировала плачевную судьбу оккупантов 1 июня, 14:56 Катерина Усик верит в успех ВСУ (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отреагировала на ракетную атаку России на Киев в ночь на 1 июня, в результате которой погибли три человека, среди которых один ребенок.

Катерина опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, в котором заявила, что россиянам не удалось запугать украинцев террором и выразила уверенность в успешном наступлении ВСУ.

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«Страха абсолютно нет. Реакция на ракеты — настолько п**уй. Это ненормально, но психика — уже только так. Наши соседи надеялись нас запугать и посеять панику. Мы вас не боимся! Я жду, когда ВСУ зайдут и вы все будете бежать, а кто не успеет — получит п**ды. Слава ВСУ! С Днем защиты детей!» — написала Усик.

Фото: Катерина Усик via Instagram

Ранее Катерина Усик в свой день рождения поделилась стильной фотосессией в элегантном платье.