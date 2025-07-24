«Я не хочу видеть этот бой»: экс-тренер Майка Тайсона назвал боксера, с которым Усик не должен драться
Александр Усик не должен проводить трилогию с Тайсоном Фьюри по словам Тедди Атласа (Фото: Instagram)
Американский тренер Тедди Атлас высказался о возможной трилогии между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24−0, 15 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34−2−1, 24 КО).
По словам тренера, он не хотел бы видеть их третий бой, ведь украинец дважды убедительно победил британца.
«Я не хочу этого видеть, и сейчас объясню почему. Я уже видел достаточно. Я видел, как Усик победил Фьюри. Я люблю обоих — они сделали немало хорошего для бокса, для своих семей и для себя. Они замечательные, настоящие воины, все так. Однако я больше не хочу этого видеть. Александр победил дважды.
В первом бою это могло быть нокаутом, если бы он не сдержался, когда Фьюри упал. Он мог нанести последний удар, который бы серьезно ему навредил. Я уже был там, я это видел, я знаю этот фильм — не снимайте его снова.
Как человек, который всю жизнь в боксе, но также как отец и дедушка, я считаю, что оба уже очень близко к пределу, который им дал Бог", — приводит слова Атласа SecondsOut.
В мае прошлого года украинец победил британца раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.
