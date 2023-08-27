«Действия Усика были странными»: топ-тренер накинулся на судью боя с Дюбуа, усомнившись в его честности 27 августа, 21:00 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американский тренер Тедди Атлас высказался о скандальном эпизоде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, когда британец пробил ниже пояса.

Эксперт считает, что украинец вел себя неискренне, а рефери поединка пуэрториканец Луис Пабон был нечестным.

«Если у Усика есть ахиллесова пята, то анатомически она может быть выше. Это его живот.

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Надо сказать, что поведение Усика после объявления удара ниже пояса, действия рефери и предупреждения были странными. Этот рефери делал подозрительные вещи в прошлом. И, может быть, продолжает теперь", — написал Атлас в Twitter.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса и судья дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Александр остановил Даниэля техническим нокаутом.

Напомним, команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.

Отметим, на NV Спорт доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Усика жестко наехал на Дюбуа после поражения от украинца.