Выходил в ринг с Усиком. Известный боксер возмутился поддержкой мирового сообщества Украины в войне с Россией — фото

18 октября, 21:55
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Баколе помогал Усику готовиться ко второму бою против Джошуа (Фото:Мартин Баколе via Instagram)

Баколе помогал Усику готовиться ко второму бою против Джошуа (Фото:Мартин Баколе via Instagram)

Известный конголезский боксер Мартин Баколе возмутился поддержкой мирового сообщества Украины в войне с Россией.

Мнением о военной агрессии РФ против соседней страны супертяжеловес поделился в Instagram.

Баколе опубликовал фото, на котором сравнил российско-украинскую войну и внутренний конфликт в своей родной стране.

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Мартин показал, что всего по прошествии шести месяцев Украину поддержали многие страны, тогда как ДР Конго остается без поддержки.

Позже на пост Баколе отреагировал один из пользователей. Он написал: «Очередной боксер, который не может отличить большую войну в Европе от локальных конфликтов в Африке. Плюс, когда русские террористы будут побеждены, я надеюсь, что все демократические страны помогут ДР Конго остановить геноцид».

Мартин не стал медлить с ответом, заявив: «Пишу с большим уважением. Ответьте, пожалуйста, сколько людей погибло в Украине? Потому что в моей стране счет идет на миллионы. Это не шутки, чувак».

Баколе был спарринг-партнером украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика. Он помогал ему готовиться ко второму бою с британцем Энтони Джошуа. Сам Мартин на профессиональном ринге одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Российская агрессия Военное вторжение Украина Демократическая Республика Конго Война в Украине Война России против Украины

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