Возвращение в 40 лет: Бывший соперник Усика готов возобновить карьеру ради боя с чемпионом 23 июня, 08:20 Тони Беллью (Фото:instagram.com/tonybellew)

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью заявил, что готов вернуться в ринг.

Британский боксер вызвал на бой чемпиона мира WBC в бриджервейте Лукаша Розански (15−0, 14 КО).

40-летний Беллью опубликовал пост в Twitter, в котором обратился к поляку.

«Думаю, тебе нужен бой, который продлится более четырех раундов. Мне скучно стало. К тому же я не вижу никакой угрозы от тебя. Что думаешь?», — написал Беллью.

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‼️ Tony Bellew hinting at coming out of retirement at age 40 as he calls out WBC ‘bridgerweight’ champion Lukasz Rozanski today… pic.twitter.com/m5IR8GdyZG — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 22, 2023

Напомним, Тони завершил карьеру в 2018 году после поражения техническим нокаутом от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона в крузервейте.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион начал подготовку к бою с обязательным претендентом.

Отметим, брат Тайсона Фьюри «наехал» на Усика, обвинив того в трусости.