Возвращение в 40 лет: Бывший соперник Усика готов возобновить карьеру ради боя с чемпионом
Тони Беллью (Фото:instagram.com/tonybellew)
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью заявил, что готов вернуться в ринг.
Британский боксер вызвал на бой чемпиона мира WBC в бриджервейте Лукаша Розански (15−0, 14 КО).
40-летний Беллью опубликовал пост в Twitter, в котором обратился к поляку.
«Думаю, тебе нужен бой, который продлится более четырех раундов. Мне скучно стало. К тому же я не вижу никакой угрозы от тебя. Что думаешь?», — написал Беллью.
Напомним, Тони завершил карьеру в 2018 году после поражения техническим нокаутом от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона в крузервейте.
Ранее сообщалось, что украинский чемпион начал подготовку к бою с обязательным претендентом.
Отметим, брат Тайсона Фьюри «наехал» на Усика, обвинив того в трусости.