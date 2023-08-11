Вышел под солидный залог. Футболист сборной Франции обвинен в изнасиловании
Виссам Бен Йеддер (Фото:instagram.com/wissbenyedder)
Звездному нападающему Монако и сборной Франции Виссаму Бен Йеддеру грозит тюремный срок.
Как сообщает RMC Sport, 32-летнему игроку выдвинули обвинения в сексуальном насилии.
Прокуратура Ниццы официально предъявила обвинения Виссаму. Правоохранительные органы начали расследование.
Бен Йеддера поместили под надзор, однако сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Также обвинения по этому делу были предъявлены брату Бен-Йеддера.
Напомним, француз перешел в Монако из испанской Севильи в 2019 году. В прошлом сезоне на счету форварда 19 голов в 32 матчах чемпионата Франции. В составе сборной Франции сыграл 19 матчей, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Роналду грозит арест в Саудовской Аравии.