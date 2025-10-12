«Я мастер спорта по кикбоксингу». Звезда украинского бокса готов к поединкам по правилам К-1

Экс-чемпион мира в легком весе Денис Беринчик рассказал о своих планах после двух операций .

Беринчик не исключает, что проведет поединки по правилам К-1 из — смешанного формата, позволяющего удары руками и ногами, а также включающего элементы кикбоксинга и других боевых искусств., сообщает Спорт 24.

«Этот бой может состояться, потому что мы действительно ведем переговоры о кулачном поединке. Но, в то же время, мы ждем встречи британца и американца в боксе [Сэм Ноукс против Абдуллы Мейсона]. В общем запланированы три боя, где я могу участвовать. Все потенциальные поединки открыты, потому что я пока не договорился о них на 100 процентов

Один хотим провести в Лондоне, а два кулачных боя в мешкогоне — в Украине", — заявил боксер.

Беринчик также отметил, что готов к бою по правилам К-1, поскольку имеет опыт не только в боксе.

«Меня больше знают как боксера, но также дважды становился чемпионом Украины по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Я не только заслуженный мастер спорта по боксу, но и мастер спорта по кикбоксингу», — подчеркнул Денис.

В феврале Денис потерпел первое поражение в карьере в бою против Кишона Дэвиса.

Украинец уже имеет опыт боев на голых кулаках — Беринчик досрочно побеждал ирландца российского происхождения Артема Лобова на шоу промоушена Mahatch в 2021-м.

Ранее украинский боец из Мариуполя Бовар Ханаков вызвал Беринчика на бой на голых кулаках.