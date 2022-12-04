Беринчик — Менди. Полное видео боя
Беринчик завоевала два титула по итогам боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинец Денис Беринчик победил французского боксера Ивана Менди и завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.
В непростом поединке украинский боец сумел перебоксировать соперника за счет скорости ударов.
В итоге победа была одержана Беринчиком единогласным решением судей: 117:112, 116:112 и 116:112.
Полное видео боя Беринчик — Менди можно смотреть здесь
В своем предыдущем поединке Беринчик победил российского боксера Ису Чаниева единогласным решением судей в поединке за титул интернационального чемпиона мира по версии WBO в легком весе.