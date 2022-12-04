Беринчик — Менди. Полное видео боя

4 декабря, 00:51
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Беринчик завоевала два титула по итогам боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Беринчик завоевала два титула по итогам боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинец Денис Беринчик победил французского боксера Ивана Менди и завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.

В непростом поединке украинский боец сумел перебоксировать соперника за счет скорости ударов.

В итоге победа была одержана Беринчиком единогласным решением судей: 117:112, 116:112 и 116:112.

Видео дня

Полное видео боя Беринчик — Менди можно смотреть здесь

В своем предыдущем поединке Беринчик победил российского боксера Ису Чаниева единогласным решением судей в поединке за титул интернационального чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс WBO Денис Беринчик

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