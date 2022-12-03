Беринчик выиграл свой первый бой в 2022 году и завоевал два чемпионских титула

3 декабря, 22:16
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Беринчик победил единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Беринчик победил единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер Денис Беринчик победил француза Ивана Менди в своем первом в 2022 году поединке и завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.

Бой начался с преимуществом украинца, который вышел на ринг в форме спецподразделения Кракен. Он выбрасывал больше ударов, тогда как его визави искал пусть один, но мощный выпад.

Видео дня

https://twitter.com/trboxing/status/1599122433889357825

Беринчик использовал разный арсенал, включая и боковые удары, в то время как Менди редко попадал в своего оппонента.

В пятой трехминутке французу удалось достать визави мощными выпадами, после чего уже в шестом раунде начала сказываться усталость в действиях украинца.

И все же, Беринчик не останавливался, и в седьмой трехминутке удачно провел двойку. Тем не менее, Менди также прицельно попадал в лицо визави.

Последний раунд остался за украинцем, который победил единогласным решением судей: 117:112, 116:112 і 116:112.

https://twitter.com/trboxing/status/1599134624155770881

Беринчик последний свой бой провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у россиянина Исы Чаниева.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс WBO Денис Беринчик

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