Новая жертва войны? Беринчик показал свой побитый автомобиль — фото
На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев (Фото:instagram.com/berinchyk)
Звездный украинский боксер Денис Беринчик показал свой разбитый автомобиль.
Непобежденный легковес опубликовал в сторис Instagram ролик, в котором видно, что у его Mercedes повреждено переднее левое крыло.
Однако такое состояние автомобиля ничуть не расстроило Дениса. В ролике он сказал: «Ничего, пацики на моциках сделают».
На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев. Все они завершились победами украинца.
После начала войны Денис активно помогает украинской армии, занимаясь волонтерством.
В начале марта же боксер записался в терроборону.
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