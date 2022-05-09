Новая жертва войны? Беринчик показал свой побитый автомобиль — фото 9 мая, 10:27 Цей матеріал також доступний українською На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев (Фото:instagram.com/berinchyk)

Звездный украинский боксер Денис Беринчик показал свой разбитый автомобиль.



Непобежденный легковес опубликовал в сторис Instagram ролик, в котором видно, что у его Mercedes повреждено переднее левое крыло.

Фото: Денис Беринчик via Instagram

Однако такое состояние автомобиля ничуть не расстроило Дениса. В ролике он сказал: «Ничего, пацики на моциках сделают».

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На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев. Все они завершились победами украинца.

После начала войны Денис активно помогает украинской армии, занимаясь волонтерством.

В начале марта же боксер записался в терроборону.

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