«П**да русне»: Звездный украинский боксер посетил военных и оставил «подарок» оккупантам — видео

22 июня, 18:50
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Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) посетил украинских военных.

Непобежденный боксер съездил на передовую, чтобы поддержать моральный дух бойцов.

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Беринчик также оставил послание для российских оккупантов, расписавшись на снаряде.

Видео дня

«Желаю всем крепкого здоровья, сил и воодушевления, ребята. Вперед к победе. П**да русне. Разорвем, б**дь, русский флаг на британский», — сказал Беринчик.

Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер может провести бой в андеркарде поединка Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Война в Украине Денис Беринчик

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