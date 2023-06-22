«П**да русне»: Звездный украинский боксер посетил военных и оставил «подарок» оккупантам — видео
Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) посетил украинских военных.
Непобежденный боксер съездил на передовую, чтобы поддержать моральный дух бойцов.
Беринчик также оставил послание для российских оккупантов, расписавшись на снаряде.
«Желаю всем крепкого здоровья, сил и воодушевления, ребята. Вперед к победе. П**да русне. Разорвем, б**дь, русский флаг на британский», — сказал Беринчик.
Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер может провести бой в андеркарде поединка Усика.