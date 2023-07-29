Непобежденный украинский боксер красочно поздравил с Днем Сил специальных операций ВСУ — фото

29 июля, 22:15
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Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) поздравил с Днем сил специальных операций ВСУ.

Боксер опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил ребят за службу и отметил их силу.

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«С Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины! Созданы во время войны и закалены в боях. Лучшие из лучших. Безжалостная к врагу и безгранично отданная Украине элита Вооруженных сил.

Видео дня

Ребята, сил уничтожать врага! Безграничное уважение, всех причастных с праздником", — написал Беринчик, опубликовав фотографию с флагом.

Ранее сообщалось, что бывший украинский футболист раскаялся за свою неоднозначную позицию относительно войны в Украине.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Денис Беринчик

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