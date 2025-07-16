«У него есть с этим проблемы»: экс-менеджер Кличко назвал уязвимое место Усика перед реваншем с Дюбуа

Менеджер считает, что уязвимое место украинца — это удары по его корпусу.

«У Усика есть уязвимое место. Мы уже видели, как он пропускает удары по корпусу. Это было еще в любителях, это было в первом бою с Дюбуа, было и в других поединках. У него с этим проблемы. Дюбуа это знает — и, конечно, он готовится к этому.

Усик уже показал в боях с Джошуа и Фьюри, что способен выдержать это. Он принимал очень жесткие удары по корпусу, особенно от Фьюри — а мы все знаем, сколько он весит и какая у него сила.

Однако проблема все равно есть — мы видели это еще в любителях. В бою с Бетербиевым после удара по корпусу он очутился на настиле. Что-то похожее было и в бою с Гловацким — после удара по корпусу у него возникли затруднения. Мы всегда видели, что он этого не любит, что ему это не нравится.

С другой стороны, такие удары еще нужно донести, потому что у Усика невероятная работа ног. Это точно будет частью тактики Дюбуа — бить по корпусу. Также давить на него, не дать войти в ритм. И сокращать ринг. Скорость — это главное оружие Усика. Если ему удается навязать свой темп — соперник в беде. Усик становится лучшим с каждым раундом", — сказал Бенте для Boxpodcast.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Уоррен назвал самого вероятного соперника победителя боя Усик — Дюбуа.