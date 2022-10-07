«Что за чертов геноцид?» Украинского боксера шокировали цены в Одессе — фото
Безус на профессиональном ринге провел девять боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)
Украинский боксер Дмитрий Безус остался шокирован ценами на продукты в Одессе.
Тяжеловес поделился в сторис Instagram коротким видео из одного из магазинов города.
В ролике демонстрируется, что стоимость десятка яиц установлена в пределах 60−85 гривен.
«Что за чертов геноцид?» — возмутился Дмитрий в комментарии к посту.
Безус на профессиональном ринге провел девять боев. Все они завершились победами Дмитрия.
Ранее Безус обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который готов уйти на войну в Украину.