«Что за чертов геноцид?» Украинского боксера шокировали цены в Одессе — фото

7 октября, 13:57
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Безус на профессиональном ринге провел девять боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Безус на профессиональном ринге провел девять боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус остался шокирован ценами на продукты в Одессе.

Тяжеловес поделился в сторис Instagram коротким видео из одного из магазинов города.

В ролике демонстрируется, что стоимость десятка яиц установлена в пределах 60−85 гривен.

Видео дня

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«Что за чертов геноцид?» — возмутился Дмитрий в комментарии к посту.

Дмитрий Безус via Instagram
Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Безус на профессиональном ринге провел девять боев. Все они завершились победами Дмитрия.

Ранее Безус обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который готов уйти на войну в Украину.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Одесса Фото

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