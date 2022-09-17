«Вскоре будут факты изнасилования фауны». Украинский боксер показал последствия издевательств российских солдат над собакой — видео 17 сентября, 22:57 Безус на профессиональном ринге провел девять боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус показал последствия издевательств российских солдат над собакой.



Тяжеловес опубликовал в сторис Instagram видео, на котором украинский военный заметил на носу у собаки, которая пережила российскую оккупацию, символ Z.

Буква латинского алфавита, которую использует армия РФ во время войны в Украине, была выцарапана на теле животного.

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В комментарии к ролику боксер написал: «Российский солдат — синоним слов «мародер», «убийца», «насильник».

На видео — результат издевательств над животным. Готов поспорить, что вскоре вскроются факты изнасилования фауны со стороны русаков…"

Безус на профессиональном ринге провел девять боев. Все они завершились победами Дмитрия.

Ранее Безус отреагировал на миролюбивый тон российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

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