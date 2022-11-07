Украинский боксер показал, чем обычный человек отличается от сторонников Путина — фото 7 ноября, 12:43 Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус показал различия между обычными людьми и сторонниками президента России Владимира Путина.



Непобежденный супертяжеловес поделился в сторис Instagram забавным снимком.

На фото были изображены черепа людей разных рас, слоев населения и веры. Все они были совершенно одинаковы.

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Отличался от них лишь один экземпляр. Он больше был похож на череп обезьяны.

Такое строение костей головы, как указывалось на фото, имеется у сторонников президента России.

Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус с иронией сравнил рашизм с немецким нацизмом.