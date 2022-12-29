«Вот в чем разница». Украинский боксер показал, как соотечественники и россияне относятся к своим государственным символам — фото

29 декабря, 17:10
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Безус на профессиональном ринге провел 10 боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Безус на профессиональном ринге провел 10 боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус показал, как его соотечественники и россияне относятся к своим государственным символам.

33-летний супертяжеловес поделился в сторис Instagram коллажем, на котором были изображены два мужчины.

Первый из них был одет в трусы цветов российского флага, на которых был изображен герб РФ — двухглавый орел.

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Второй мужчина был одет в футболку, на которой в области сердца был нанесен украинский тризуб.

Дмитрий Безус via Instagram
Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Безус на профессиональном ринге провел 10 боев. Все они завершились победами украинца.

Ранее Безус показал различия между обычными людьми и сторонниками президента России Владимира Путина.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Россия Бокс Тризуб Украина

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