«Чисто антизападный прикид». Украинский боксер потроллил Лаврова за выбор наряда и аксессуаров — фото

15 ноября, 19:45
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Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус потроллил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за выбор наряда и аксессуаров.

33-летгний супертяжеловес опубликовал в сторис Instagram фото чиновника из РФ.

На снимке Лавров в синих футболке и шортах сидел за столом, на котором лежали листы бумаги.

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Свежий iPhone и Apple Watch. Чисто антизападный прикид", — прокомментировал Дмитрий фото с Лавровым.

Дмитрий Безус via Instagram
Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус показал различия между обычными людьми и сторонниками президента России Владимира Путина.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Сергей Лавров Фото

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