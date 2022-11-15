«Чисто антизападный прикид». Украинский боксер потроллил Лаврова за выбор наряда и аксессуаров — фото
Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)
Украинский боксер Дмитрий Безус потроллил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за выбор наряда и аксессуаров.
33-летгний супертяжеловес опубликовал в сторис Instagram фото чиновника из РФ.
На снимке Лавров в синих футболке и шортах сидел за столом, на котором лежали листы бумаги.
«Футболка с именем американского художника Жан-Мишеля Баския — гея, умершего от передозировки героином в 27 лет.
Свежий iPhone и Apple Watch. Чисто антизападный прикид", — прокомментировал Дмитрий фото с Лавровым.
Ранее Безус показал различия между обычными людьми и сторонниками президента России Владимира Путина.