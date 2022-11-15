«Чисто антизападный прикид». Украинский боксер потроллил Лаврова за выбор наряда и аксессуаров — фото 15 ноября, 19:45 Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус потроллил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за выбор наряда и аксессуаров.



33-летгний супертяжеловес опубликовал в сторис Instagram фото чиновника из РФ.

На снимке Лавров в синих футболке и шортах сидел за столом, на котором лежали листы бумаги.

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«Футболка с именем американского художника Жан-Мишеля Баския — гея, умершего от передозировки героином в 27 лет.

Свежий iPhone и Apple Watch. Чисто антизападный прикид", — прокомментировал Дмитрий фото с Лавровым.

Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус показал различия между обычными людьми и сторонниками президента России Владимира Путина.