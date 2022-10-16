«Орчихи совсем умом поехали». Украинский боксер удивился реакции российской матери на смерть сына в армии — фото 16 октября, 22:49 Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус удивился реакции российской матери на смерть ее сына в армии.



Супертяжеловес поделился в сторис Instagram постом женщины из РФ в одной из социальной сети.

Россиянка опубликовала фото своего сына в военной форме. В комментарии к снимку она написала: «Погиб в армии. Поставьте класс. Мой сынок Коля».

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Такую просьбу российской матери Дмитрий прокомментировал словами: «Орчихи совсем умом поехали».

Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус отреагировал на радость россиян после ракетных обстрелов их армией украинских городов.

Также Дмитрий обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который готов уйти на войну в Украину.