«Орчихи совсем умом поехали». Украинский боксер удивился реакции российской матери на смерть сына в армии — фото
Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)
Украинский боксер Дмитрий Безус удивился реакции российской матери на смерть ее сына в армии.
Супертяжеловес поделился в сторис Instagram постом женщины из РФ в одной из социальной сети.
Россиянка опубликовала фото своего сына в военной форме. В комментарии к снимку она написала: «Погиб в армии. Поставьте класс. Мой сынок Коля».
Такую просьбу российской матери Дмитрий прокомментировал словами: «Орчихи совсем умом поехали».
Ранее Безус отреагировал на радость россиян после ракетных обстрелов их армией украинских городов.
Также Дмитрий обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который готов уйти на войну в Украину.