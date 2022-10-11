«Боже, какое вы дно». Украинский боксер отреагировал на радость россиян после ракетных обстрелов их армией городов соседней страны

11 октября, 19:56
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Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус отреагировал на радость россиян после ракетных обстрелов их армией городов соседней страны.

Супертяжеловес поделился в Instagram фото, на котором показал, как довольные граждане РФ комментировали террористические атаки. Один из них написал, что теперь российская армия «пришла на войну по-взрослому».

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Боксер на сообщения россиян отреагировал словами: «Боже, какое вы дно… выхода из которого нет.

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Не потеряйте себя, украинцы, в ненависти к ним. Это самое сложное — не стать похожими на выродков… «По-взрослому» — это войну не начинать".

Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Дмитрий Безус via Instagram
Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который готов уйти на войну в Украину.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Россия Бокс Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Украина Война в Украине Фото Война России против Украины

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