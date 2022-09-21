Украинский боксер — о мобилизации в РФ: «Вы только посмотрите, как она из зомби людей делает»
Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)
Украинский боксер Дмитрий Безус с иронией высказался об объявленной в России частичной мобилизации.
Реакцией на решение президента РФ Владимира Путина тяжеловес поделился в сторис Instagram.
Он опубликовал сообщение одной из россиянок, которая еще в мае писала, что Украина потерпела поражение в войне с ее страной.
Однако после объявления мобилизации в РФ ее риторика поменялась — она призналась, что теперь ее сыну придется принять участие в боевых действиях. При этом Путина женщина обозвала козлиной и пожелала ему смерти.
Дмитрий в комментарии к этому посту написал: «Вы только посмотрите, как мобилизация из зомби людей делает».
Ранее Безус показал последствия издевательств российских солдат над собакой.
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