Украинский боксер — о мобилизации в РФ: «Вы только посмотрите, как она из зомби людей делает» 21 сентября, 21:32 Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус с иронией высказался об объявленной в России частичной мобилизации.

Реакцией на решение президента РФ Владимира Путина тяжеловес поделился в сторис Instagram.

Он опубликовал сообщение одной из россиянок, которая еще в мае писала, что Украина потерпела поражение в войне с ее страной.

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Однако после объявления мобилизации в РФ ее риторика поменялась — она призналась, что теперь ее сыну придется принять участие в боевых действиях. При этом Путина женщина обозвала козлиной и пожелала ему смерти.

Дмитрий в комментарии к этому посту написал: «Вы только посмотрите, как мобилизация из зомби людей делает».

Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус показал последствия издевательств российских солдат над собакой.



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