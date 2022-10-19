«Конечно, это совсем разные вещи». Украинский боксер с иронией сравнил рашизм с немецким фашизмом — фото

19 октября, 10:56
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Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус сравнил использование детей в пропаганде Российской Федерацией и фашистской Германией.

Супертяжеловес поделился в сторис Instagram коллажем, состоящем из двух фото.

На первом кадре стояли дети с символикой немецких фашистов. На втором снимке мальчики и девочки, присев на колени, демонстрировали символ Z, используемый Россией во время военной агрессии против Украины.

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В комментарии к посту Дмитрий с иронией написал: «Конечно, это совсем разные вещи.

Очень-очень, даже очень отличающиеся! Те, из прошлого, стоят в полный рост".

Дмитрий Безус via Instagram
Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус удивился реакции российской матери на смерть сына в армии.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Россия Бокс Фашизм Российская Федерация Фото РФ рашизм

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