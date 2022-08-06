«Куда идти? Что происходит?» Непобежденный украинский боксер высмеял российского оккупанта — фото
Безус на профессиональном ринге провел девять боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)
Непобежденный украинский боксер Дмитрий Безус высмеял одного из российских оккупантов, который остался без ноги после военного вторжения в соседнюю страну.
Тяжеловес опубликовал в сторис Instagram коллаж из двух фото.
На первом из них был изображен безногий солдат из РФ, сидящий в инвалидном кресле. Ему было приписано обращение к собаке: «Шарик, к ноге».
Ниже боксер поделился кадром пса, который в недоумении ответил: «Куда идти? Что происходит?»
Безус на профессиональном ринге провел девять боев. Все они завершились победами Дмитрия.
Сообщалось, что Безус одержал эффектную победу над бразильцем Марсело Насименто.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.