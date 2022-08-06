«Куда идти? Что происходит?» Непобежденный украинский боксер высмеял российского оккупанта — фото

6 августа, 12:33
Безус на профессиональном ринге провел девять боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Безус на профессиональном ринге провел девять боев (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Дмитрий Безус высмеял одного из российских оккупантов, который остался без ноги после военного вторжения в соседнюю страну.

Тяжеловес опубликовал в сторис Instagram коллаж из двух фото.

На первом из них был изображен безногий солдат из РФ, сидящий в инвалидном кресле. Ему было приписано обращение к собаке: «Шарик, к ноге».

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Ниже боксер поделился кадром пса, который в недоумении ответил: «Куда идти? Что происходит?»

Дмитрий Безус via Instagram
Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Безус на профессиональном ринге провел девять боев. Все они завершились победами Дмитрия.

Сообщалось, что Безус одержал эффектную победу над бразильцем Марсело Насименто.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Фото

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