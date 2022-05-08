Представили как американца. Российский боксер отказался от флага родной страны перед чемпионским боем 8 мая, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Биволу поставили ультиматум (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом дивизионе россиянин Дмитрий Бивол вышел на бой против мексиканца Сауля Альвареса под флагом другой страны, сообщает Tribuna.

Ринганонсер представил непобежденного атлета как представителя США. Такая же информация была указана в титрах во время трансляции боя на платформе DAZN.

При этом непосредственно в ринг Бивол вышел под флагом Кыргызстана, где он и родился.

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Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук в интервью YouTube-каналу Сергея Долбилова рассказал, что Биволу был предъявили ультиматум — или он выходит на бой не как представитель РФ, или же он не получит этот поединок.

«Санкционирующая организация поставила ему условие, что он выходит без флага России, не как представитель Российской Федерации, а просто как боксер.

Без гимна РФ. Он просто выходит, как чемпион мира по своей версии и, соответственно, так ему разрешили".

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