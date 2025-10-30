Потеха для диктаторов. Бой в джунглях Али и Формана спонсировали Мобуту и Каддафи

30 октября 1974 года в Заире прошел бой, который вошел в десятку лучших в истории мирового бокса.

Немного предыстории. Это сейчас Мохаммед Али считается королем бокса. Тогда это был бывший чемпион, проигравший титул Джо Фрейзеру, а затем уступивший Кену Нортону.

Звездой был Джордж Форман. Непобежденный. Чемпион. Побил и Нортона, и Фрейзера.

Форману было 25 лет. И он не рвался драться с Али. «Побью его — скажут, что я избил старика», — говорил на публику Форман. «Старику» Али было 32.

У букмекеров Джордж был явным фаворитом. А у публики бой не вызывал большого интереса. Но за дело взялся в будущем легендарный промоутер Дон Кинг. А тогда только начинавший в этом ремесле.

Кинг быстро понял, что в США этот бой не ждут и денег не заработаешь, и тогда он взял глобус и нашел довольно перспективную точку на карте. Заир! (Ныне ДР Конго).

Диктатор Мобуту пришел ко власти в результате переворота. За ним уже тянулся кровавый шлейф, в том числе и смерть Патриса Лумумбы. А поэтому Мобуту решил себя легализовать в мировых глазах и рассказать о новой стране, которая получила независимость от Бельгии.

На том же континенте был еще один начинающий диктатор — Муаммар Каддафи в Ливии. Он тоже хотел открыть дверь в мировую политику. На этом и сыграл Дон Кинг. Никто не знает, какие он нашел аргументы в переговорах, но Каддафи выделил миллионы долларов на призовой фонд, Мобуту дал деньги и территорию.

Именно баснословные по тем временам гонорары по 5 млн долларов каждому соблазнили Формана и Али на поездку в Африку. Забегая наперед скажем, что бой принес организаторам 100 млн долларов дохода.

Фото: Постер к бою

В Киншасе была построена инфраструктура, закуплено все необходимое оборудование для трансляции по телевидению и радио. Бой купили многие компании мира и по подсчетам за ним следили почти миллиард человек. Немыслимые цифры даже для нынешнего времени с интернетом. На то время, это была самая популярная прямая трансляция в мировой истории.

Разогревали поединок три дня, устроив музыкальный фестиваль с мировыми звездами. Впервые за историю бокса бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе проходил на африканском континенте. Дон Кинг так рекламировал его: «Это поединок двух черных чемпионов в самом черном месте на планете Земля».

Бой назначили на 4:00 утра по местному времени, чтобы в Америке его было комфортно смотреть. В условиях повышенной влажности и высокой температуры оба боксера стали довольно сильно сдавать физически уже с первых раундов. Мощные атаки чередовались с отдыхом на канатах. Али потом признавался, что у него по ходу поединка от жары и пропущенных ударов начинались галлюцинации. После половины боя стало очевидно, что у Формана практически нет сил. В седьмом раунде Мохаммед начал доминировать в ринге, он наносил большое число точных джебов. В восьмом раунде Али, прямо перед гонгом, провел комбинацию правой-левой-правой, которая потрясла чемпиона. После чего Мухаммед провел еще одну атаку, отправившую Формана на настил ринга. Весь стадион был на ногах, все кричали: «Али, убей его!». Джордж успел встать на счет 9, но рефери решил остановить бой. Журналисты потом назвут падение Формана и гул зрителей «Грохотом в джунглях». Под этим названием бой и войдет в историю мирового бокса.