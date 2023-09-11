«Он был лучшим». Известный блогер-боксер в восторге от доминирования Усика в поединке против Дюбуа 11 сентября, 23:20 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Видеоблогер и боксер Джейк Пол прокомментировал победу чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

По словам Джейка, в тот вечер украинец был лучше британца, что и позволило ему выиграть этот бой.

«Находясь на арене, казалось, что удары летят повсюду. Рефери со своей позиции увидел, что этот удар был ниже пояса. Люди должны это принять и двигаться дальше.

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Усик был просто лучшим бойцом в тот вечер. Дюбуа нанес тот удар. Возможно, он и мог повредить Усику, но Александр просто был намного лучше. Лучший боец выиграл этот бой", — сказал Пол на своем YouTube-канале.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

Ранее был обнародован текст апелляции на результат поединка Усик — Дюбуа.