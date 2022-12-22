«Это вам не просфоры в Лавре делать». Боец ВСУ потроллил Ломаченко после встречи с Беринчиком — фото 22 декабря, 19:18 Розсошко поблагодарил Беринчика за приезд на восток Украины (Фото:Руслан Розсошко via Instagram)

Украинский военный Руслан Розсошко потроллил украинского боксера Василия Ломаченко после встречи с его коллегой Денисом Беринчиком.



Боец ВСУ поделился совместным фото в сторис Instagram с непобежденным на профессиональном ринге уроженцем Луганской области.

На снимке Розсошко и Беринчик стояли в обнимку. На плече у Руслана был один из чемпионских поясов Дениса. Кадр был сделан где-то на востоке Украины.

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В комментарии к снимку Розсошко написал: «Это вам не просфоры в Лавре делать.

Спасибо, что заехал, за ништяки, что не забываешь и поддерживаешь, Денис Беринчик".

Фото: Руслан Розсошко via Instagram

Ранее Ломаченко показал, как помогал печь просфоры в Киево-Печерской лавре.