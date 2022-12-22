«Это вам не просфоры в Лавре делать». Боец ВСУ потроллил Ломаченко после встречи с Беринчиком — фото
Розсошко поблагодарил Беринчика за приезд на восток Украины (Фото:Руслан Розсошко via Instagram)
Украинский военный Руслан Розсошко потроллил украинского боксера Василия Ломаченко после встречи с его коллегой Денисом Беринчиком.
Боец ВСУ поделился совместным фото в сторис Instagram с непобежденным на профессиональном ринге уроженцем Луганской области.
На снимке Розсошко и Беринчик стояли в обнимку. На плече у Руслана был один из чемпионских поясов Дениса. Кадр был сделан где-то на востоке Украины.
В комментарии к снимку Розсошко написал: «Это вам не просфоры в Лавре делать.
Спасибо, что заехал, за ништяки, что не забываешь и поддерживаешь, Денис Беринчик".
Ранее Ломаченко показал, как помогал печь просфоры в Киево-Печерской лавре.