«Наша русофобия недостаточна». Украинский боксер вышел на поединок в патриотической футболке — видео

22 июля, 11:19
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Богдан Миронец (Фото:Instagram)

Богдан Миронец (Фото:Instagram)

В пятницу, 21 июля, Богдан Миронец, который является украинским боксером хевивейта, победил британца Кеша Али.

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На бой, который проходил в Великобритании, боксер вышел в футболке, на которой было написано: «Наша русофобия недостаточна».

Также после поединка Миронец крикнул в микрофон ринг-анонсера «Слава Украине».

Видео дня

Отметим, что украинец единогласным решением судей победил британца в шестираундовом поединке.

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Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик будет голосовать за Усика на президентских выборах, если тот решится на этот шаг.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс

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