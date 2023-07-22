«Наша русофобия недостаточна». Украинский боксер вышел на поединок в патриотической футболке — видео 22 июля, 11:19 Богдан Миронец (Фото:Instagram)

В пятницу, 21 июля, Богдан Миронец, который является украинским боксером хевивейта, победил британца Кеша Али.

На бой, который проходил в Великобритании, боксер вышел в футболке, на которой было написано: «Наша русофобия недостаточна».

Также после поединка Миронец крикнул в микрофон ринг-анонсера «Слава Украине».

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Отметим, что украинец единогласным решением судей победил британца в шестираундовом поединке.

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