«Через два-три года я буду лучшим». Украинский боксер сделал громкое заявление и не захотел сравнений с Усиком

Миронец отметил, что не хочет, чтобы его сравнивали с Александром Усиком, ведь имеет собственный путь к вершине, сообщает Boxing Scene.

«Если кто-то сравнит меня с Усиком, это будет комплимент для меня, но я не второй Усик, я первый Миронец. У меня свой путь, без выдающейся любительской карьеры, без спонсоров, без грамотной медиапромоции. То, чего я уже достиг — это результат только моего труда и нескольких людей, которые верят в мой потенциал», — сказал Богдан.

Также Миронец считает себя самым недооцененным бойцом и уверяет, что уже через несколько лет станет лучшим боксером мира.

«Я однозначно считаю, что я самый недооцененный боксер в мире. Мой упорный труд и навыки приведут меня к чемпионству. Это лишь вопрос времени. Я уже являюсь одним из лучших в мире. Через 2−3 года, когда я выйду на пик своей физической и технической формы, я буду лучшим», — заявил Миронец.

Последний раз Миронец выходил в ринг в декабре 2024 года, когда раздельным решением судей победил кубинца Хосе Лардуэта (13−1, 11 KO) и получил титул WBC Francophone.

