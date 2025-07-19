Владимир Кличко верит, что победит Фьюри — заявил экс-тренер украинца

19 июля, 14:33
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри (Фото: Sky Sports)

Джеймс Али Башир, который работал тренером в лагере Владимира Кличко и Александра Усика, поделился мнением о возможном третьем бое последнего с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34−2−1, 24 КО).

«Я считаю, что бои между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже завершены и остались в прошлом», — рассказал Башир для Seconds Out

В то же время тренер хочет увидеть поединок между Владимиром Кличко и Цыганским королем, который объявил о завершении карьеры после поражений от Александра. Этим летом Тайсон «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя.

«Сейчас я хотел бы увидеть Тайсона Фьюри в бою с его давним соперником Владимиром Кличко, ведь Владимир до сих пор в форме и верит, что может вернуться и победить Фьюри. Знаете, я общался с ним, и он не раз говорил, что хочет выйти на ринг. Так что, если хотят сделать что-то в старом стиле, пусть Фьюри дерется с Кличко», — добавил Башира.

Напомним, что в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей. Тогда на кону стояли титулы чемпиона WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, принадлежавшие украинцу.

В 2017 году Кличко-младший проиграл Энтони Джошуа и завершил карьеру.

Ранее Владимир впервые заговорил о возможном камбэке.

Недавно Башир сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа.

