«Ты дал мне слово»: Джошуа пообещал провести бой с российским боксером

9 октября, 15:41
Энтони Джошуа может провести бой против Арсланбека Махмудова (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Энтони Джошуа может провести бой против Арсланбека Махмудова (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов заявил, что бывший чемпион мира в его весе Энтони Джошуа в личной беседе дал согласие на бой.

Махмудов рассказал о личном общении с британцем.

«Мы немного по-дружески пообщались с Джошуа в Instagram. Я предложил ему бой, и он ответил: «Хорошо, в следующем году мы можем это устроить». Я сказал ему: «Ладно, ты дал мне слово». Он ответил: «Хорошо». Вот и все.

Это захватывающий бой. Для меня это интересный поединок не только потому, что это большая возможность, но и в спортивном плане.

Дело в том, что есть история в любителях. Джошуа проиграл двум бойцам на чемпионате Европы и мира, а я их победил. Во-вторых, у нас почти одинаковые параметры: антропометрия, рост, вес и возраст. Так что это интересно. Мы словно братья-близнецы", — сказал Махмудов в интервью YouTube-каналу Boxing News.

35-летний Джошуа в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл Даниэлю Дюбуа.

Следующий бой Махмудов проведет 11 октября, соперником станет Дэвид Аллен.

Ранее сообщалось, что член Международного зала боксерской славы пригрозил Усику.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

