Украинский боксер пробился на Олимпиаду и гарантировал себе медаль Европейских игр-2023 28 июня, 17:35 Александр Хижняк приближается к золоту (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Европейских игр-2023 в весовой категории до 80 кг, обеспечив себе медаль и олимпийскую лицензию.

В четвертьфинале в третьем раунде Хижняк отправил боксера из Ирландии Келина Кессиди в нокдаун и в итоге победил раздельным решением судей — 28:28, 29:27, 28:28, 29:27, 28:27, 28:27.

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Выход в полуфинал гарантировал Хижняку медаль Европейских игр-2023 и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Следует отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк стал серебряным призером.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала золотые медали в командном турнире на Европейских играх-2023.

