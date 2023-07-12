Жестокий поступок. Известный боксер избил мужчину с ребенком на руках и получил унизительное прозвище в Википедии — видео

12 июля, 12:19
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Бейбут Шуменов (Фото:prosports.kz)

Бейбут Шуменов (Фото:prosports.kz)

Экс-чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов напал на посетителя с ребенком на руках в торговом центре Астаны.

Участие Шуменова в драке подтвердил заместитель министра внутренних дел Казахстана Кайрат Сунтаев, сообщает Press.kz.

В одном из заведений торгового центра Астаны Шуменов сцепился с посетителем, который держал на руках ребенка. Это не остановило боксера и тот со всех ног начал бить мужчину кулаками.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=T12I4TOP-Uw&ab_channel=QazaqstanTV%2F%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B
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После скандального инцидента пользователи сети изменили прозвище Шуменова в Википедии. В описании его профиля теперь написано: «боксер, избивающий папаш с детьми на руках».

Кроме этого в разделе достижений боксера теперь есть новая «награда» за избиение отца с ребенком на руках.

Wikipedia
Фото: Wikipedia

Шуменов провел на профессиональном ринге 20 боев, 18 из которых выиграл и потерпел два поражения.

В 2010 году он победил украинского боксера Вячеслава Узелкова.

Ранее сообщалось, что в матче юношеского первенства команд U-19 между Рухом и Львовом болельщик гостей выбежал на поле и ударил главного арбитра кулаком в живот.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Казахстан

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