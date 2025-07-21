Боксер Денис Беринчик сыграет самого себя в сиквеле украинской комедии Крашанка

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик дебютирует в художественном кино. Он появится в ленте Крашанка 2.0. Квантовый парадокс, премьера которой запланирована на 2026 год.

Крашанка 2.0. Квантовый парадокс — это продолжение комедии Крашанка (2024) режиссера Тараса Дудара, роуд-муви об изобретателе Иване Андреевиче (Стас Боклан) и его Машине Квантовых Парадоксов, замаскированной под старый бусик.

В фильме Беринчик сыграет самого себя. По сюжету он будет спарринговать с героем Владимира Гладкого — сцена будет происходить на ринге и станет важной для развития истории.

«Мы сразу представили Дениса именно в этой сцене. Он не просто появился в кадре, а реально играл — четко, драйвово, с энергией, которая чувствовалась на площадке. Это было очень метко», — отметили в команде фильма.

Беринчик на съемках фильма / Фото: Крашанка 2.0. Квантовый парадокс

Главные роли в картине исполнят Стас Боклан, Олеся Жураковская, Владимир Гладкий, Михаил Пулянский и другие.

