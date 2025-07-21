«Мы не выиграем ни одной войны». Звезда британского бокса хочет драться с Усиком в Украине

Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что готов провести второй поединок против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика в Украине.

После победы Усика над Дюбуа в реванше 41-летний Чисора признал, что украинец одолел фактически всех суперзвезд британского хевивейта, нанеся серьезный удар по амбициям местного бокса.

«Этот украинский парень победил нас всех. Он дважды побил [Тайсона] Фьюри. ЭйДжея [Энтони Джошуа] и Даниэля Дюбуа.

У нас серьезные проблемы. Мы сейчас не выиграем ни одной войны. Если мы начнем войну с кем-то, то нас побьют. Слушайте, Усик боксирует невероятно. Он всегда четко знает, что делает.

Следующий соперник Усика? Он назвал Тайсона [Фьюри], Джозефа Паркера и других. Посмотрим, что будет. Я бы подрался с ним в Украине", — сказал Чисора в комментарии для The Ring.

Напомним, в 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Ранее промоутер Красюк назвал боксера, с которым Усику стоит провести бой, чтобы заработать.