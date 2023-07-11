«Он убегает от Усика». Жертва украинца считает Тайсона Фьюри трусом 11 июля, 18:27 Джошуа (Фото:Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа, который дважды потерпел поражение от украинского чемпиона, поделился мыслями, почему поединок между Усиком и Фьюри не состоялся.

В комментарии Boxing Scene британец сказал, что украинец хочет подраться с Фьюри, однако тот убегает от поединка с Александром.

«Это не Усик избегает Фьюри. Это именно Фьюри не хочет драться с Усиком. Но сейчас меня это не беспокоит. Я на это не буду тратить время».

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«Уайлдер? Я о нем забыл, потому что впереди у меня поединок с Уайтом. Это важно», — сказал Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25−3, 22 КО) проведет поединок с Диллианом Уайтом (29−3, 19 КО) 12 августа в Лондоне.

Также недавно промоутер назвал новую дату потенциального боя Усик — Фьюри.

Ранее сообщалось, что в декабре этого года Энтони Джошуа может провести бой против американца Деонтея Уайлдера, за который получит гонорар в размере 60 млн евро.