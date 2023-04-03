«Уничтожу его». Хорватский боксер сделал громкое заявление по поводу вероятного боя с Усиком 3 апреля, 15:07 Филипп Хргович не проиграл ни одного боя (Фото:Филипп Хргович via Instagram)

Хорватский боксер супертяжелого веса Филипп Хргович заявил о желании подраться с украинским чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком, у которого на днях сорвался бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Хргович, который пока не проиграл ни одного боя, заявил о желании как можно скорее вернуться в ринг и выразил надежду, что его следующим соперником станет Усик, сообщает iD Boxing.

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« Было бы здорово, если бы сражение с Усиком состоялось. Я готов вернуться и хочу драться. Нет разницы с кем. Если бой с Усиком будет следующим, то, конечно, я бы этого хотел», — сказал Хргович.



Хорватский боксер добавил, что «уничтожил бы Усика, поскольку украинец уступает ему в габаритах.



«Конечно, он слишком мал для меня. Я слишком силен для него. Уверен, что побью всех, но увидим. Будущее покажет, кто лучший. Я уверен, что могу избить каждого, — подытожил Хргович.

Ранее сообщалось, что Александр Усик после срыва боя с обладателем титула британцем Тайсоном Фьюри может провести поединок против Даниэля Дюбуа.

На фоне срыва боя между Усиком и Фьюри также желание провести поединок против украинца выразили в команде американца Деонтея Уайлдера.

