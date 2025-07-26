«На 15 из 10». Британский супертяж назвал секрет успеха Александра Усика

Британский боксер супертяжелого веса Фрейзер Кларк поделился мыслями о том, за счет чего украинец Александр Усик доминирует в его дивизионе.

33-летний боец считает, что Усик довел до совершенства элементарные вещи в боксе.

«Он просто очень профессиональный парень, этот Усик. Он не делает ошибок, и именно это меня поразило, когда я смотрел бой [с Дюбуа].

Люди часто говорят, что у него завораживающая работа ног или завораживающее то и другое, но если присмотреться, он выполняет базовые действия. Но он выполняет базовые действия на 15 из 10″, — цитирует Кларка The Ring.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Александр в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Он обладатель четырех основных поясов в супертяжелом весе: WBC, WBA, IBF, WBO.

Ранее Рой Джонс назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика.