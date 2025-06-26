Украинский супертяжеловес перенес операцию после боя с непобедимым нокаутером и выбыл на неопределенный срок — фото

26 июня, 21:38
Игорь Шевадзуцкий (Фото: instagram.com/igor_shevadzutskiy)

украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий получил тяжелое повреждение во время боя против узбекского боксера Баходира Джалолова.

Во время поединка у Шевадзуцкого произошел разрыв бицепса и боксер был вынужден лечь под нож, сообщает LuckyPunch.

Операция прошла успешно, но сколько времени займет реабилитация пока неизвестно.

LuckyPunch
Фото: LuckyPunch

Бой Шевадзуцкого и Джалолова состоялся в апреле в Астане — украинец проиграл единогласным решением судей.

Несмотря на травму, украинский боксер стал первым соперником, которому удалось пройти все раунды против Джалолова. Ранее узбек завершал все свои 14 боев досрочно.

Ранее сообщалось, что Шевадзуцкий прогнозирует нокаут в бою Усик — Дюбуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Игорь Шевадзуцкий Бокс

