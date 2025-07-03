«Мне его жаль». Тайсон Фьюри откровенно высказался о своем бывшем сопернике

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на возвращение на ринг другого экс-чемпиона, американца Деонтея Уайлдера.

39-летний Уайлдер прервал серию из двух поражений, нокаутировав Тайррелла Херндона в седьмом раунде.

Фьюри признался, что ему обидно видеть, как бывший лидер супертяжелого дивизиона потерял свой статус.

«Я видел отрывок [боя Уайлдера]. Было грустно это видеть. И грустно было наблюдать за кем-то вроде Деонтея Уайлдера — когда-то настолько свирепого и агрессивного, а теперь лишь тень былой славы.

Мне грустно, хотя я сам дважды выбил из него все дерьмо. Но мне его жаль", — сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, Фьюри и Уайлдер провели трилогию в 2018—2021 годах за чемпионский титул WBC. Первый бой завершился вничью, два следующих выиграл британец.

Позже Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка, после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.

Отметим, что Тайсон назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру.