«Путин — убийца». Боксер из Казахстана после боя взял сине-желтый флаг и поддержал Украину — видео 28 марта, 20:50 Цей матеріал також доступний українською Темирлан Раимкулов назвал Путина убийцей (Фото:Темирлан Раимкулов via Instagram)

Казахстанский боксер Темирлан Раимкулов после боя с американцем Исайей Шелдоном выразил поддержку Украине, на которую напала Россия.

Раимкулов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде, после чего перед публикой произнес эмоциональную речь.

Боксер взял сине-желтый флаг и обвинил в решении войны в Украине президента РФ Владимира Путина, назвав его убийцей.

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«Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин – убийца», - сказал Раимкулов.



Ранее сообщалось, что один из лучших боксеров в истории филиппинец Мэнни Пакьяо поддержал Украину в войне с Россией.