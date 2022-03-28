«Путин — убийца». Боксер из Казахстана после боя взял сине-желтый флаг и поддержал Украину — видео

28 марта, 20:50
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Темирлан Раимкулов назвал Путина убийцей (Фото:Темирлан Раимкулов via Instagram)

Темирлан Раимкулов назвал Путина убийцей (Фото:Темирлан Раимкулов via Instagram)

Казахстанский боксер Темирлан Раимкулов после боя с американцем Исайей Шелдоном выразил поддержку Украине, на которую напала Россия.

Раимкулов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде, после чего перед публикой произнес эмоциональную речь.

Боксер взял сине-желтый флаг и обвинил в решении войны в Украине президента РФ Владимира Путина, назвав его убийцей.

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«Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин – убийца», - сказал Раимкулов.

Ранее сообщалось, что один из лучших боксеров в истории филиппинец Мэнни Пакьяо поддержал Украину в войне с Россией.

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Теги:   Владимир Путин Бокс Казахстан Война в Украине

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