В Саудовской Аравии подтвердили переговоры по супертурниру с участием Усика 20 апреля, 10:38 Бои могут состояться в декабре (Фото:talkSPORT)

Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла подтвердил намерения провести большой турнир с участием лучших супертяжеловесов современности Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Абдалла заявил, что организация турнира находится на стадии переговоров, сообщает журналист Майкл Бенсон.

Пока никаких конкретных договоренностей нет, однако, ожидается, что поединки могут состояться в декабре этого года.

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В общей сложности планируется организовать около четырех-пяти боев.

Ранее Усик должен был провести чемпионский бой с Фьюри, но бой сорвался, после чего самым вероятным соперником украинца стал Дюбуа.