В Саудовской Аравии подтвердили переговоры по супертурниру с участием Усика
Бои могут состояться в декабре (Фото:talkSPORT)
Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла подтвердил намерения провести большой турнир с участием лучших супертяжеловесов современности Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
Абдалла заявил, что организация турнира находится на стадии переговоров, сообщает журналист Майкл Бенсон.
Пока никаких конкретных договоренностей нет, однако, ожидается, что поединки могут состояться в декабре этого года.
В общей сложности планируется организовать около четырех-пяти боев.
Ранее Усик должен был провести чемпионский бой с Фьюри, но бой сорвался, после чего самым вероятным соперником украинца стал Дюбуа.