«Он ходячий кусок мусора»: бой Джейка Пола против непобежденного боксера отменен

Промоутерская компания Пола Most Valuable Promotions приняла такое решение после того, как Дэвиса в очередной раз обвинили в домашнем насилии.

«Наша команда близко работала со всеми сторонами, чтобы ответственно разобраться в этой ситуации. Хотя мы не будем проводить это событие, мы все еще планируем, что Джейк Пол возглавит ивент на Netflix в 2025 году. Подробности насчет новой даты, места проведения, соперника Джейка и других боев будут объявлены, как только мы их согласуем».

Пол сделал заявление после отмены боя, который должен был пройти 14 ноября в Майами.

«Джервонта Дэвис — это настоящий ходячий кусок мусора. Работать с ним — это абсолютный кошмар. Непрофессионализм, странные запросы, опоздания на съемки на много часов. Вплоть до многочисленных арестов и связанных с ними обвинений и судебных исков. Если вы поддерживаете этого человека, вы поддерживаете самый мерзкий грех, который только может совершить человек.

Я не хотел давать этому обидчику платформу для роста количества фанатов и увеличения своего банковского счета. Моя компания защищает женщин. Мне очень жаль всех причастных. Больше всего бойцов андеркарда, моих людей в MVP и мою команду, которая так упорно работала, готовясь к этому поединку. Жертвуя временем с близкими и детьми, только чтобы этот дурак снова сошел со своего узкого ума. Страшно, что такие дьявольские люди, как он, могут подняться на вершину культуры и спорта, в том числе и на руководящие должности.

Я надеюсь, что люди отвернуться от этого фейкового ряженого гангстера и начнут болеть за что-то более глубокое. Что касается меня, то, как всегда, я двигаюсь дальше. Кто угодно, когда угодно и где угодно".

