Энтони Джошуа в последний раз дрался в 2024 году (Фото: instagram.com/anthonyjoshua)

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28−4, 25 KO), рассказал, что его клиент планирует провести поединок в декабре этого года.

«Мы начали с ним, мы и закончим с ним — и конец уже близко, хотя еще не слишком. Он проведет бой в декабре, а если это будет Джейк Пол, то, возможно, в январе или феврале — но посмотрим», — сказал Хирн на Ютуб канале The Stomping Ground.

Промоутер британца намекнул, что звездный блогер Пол согласится на бой, если получит не менее 40 миллионов долларов, но точную сумму не назвал.

«Мы планируем драться с кем-то другим, кроме Джейка Пола, просто потому, что не можем рассчитывать на то, что Джейк согласится на бой.

Это огромный бой. Чем больше о нем говоришь, тем больше понимаешь, насколько он важен, и если Джейк Пол хочет его провести, мы это сделаем. Но мы также должны планировать наше будущее, и Эй Джей хочет драться в декабре.

40 млн долларов — уже теплее. Его окружают люди, которые вдалбливают ему в голову всякую чушь, говорят, что он второе пришествие Али. Он не идиот. Он знает о рисках, связанных с этим боем, и этот бой очень опасен.

Мы должны серьезно учитывать это, когда проводим этот поединок. Но за правильную сумму денег за этот вирусный момент, я думаю, Джейк это сделает. Он не идиот. Он знает, что это опасно. Посмотрите, что случилось с Фрэнсисом Нганну. Нганну уничтожил бы Джейка Пола", — добавил Хирн.

Напомним, 35-летний Джошуа последний бой провел в сентябре 2024 года. Тогда олимпийский чемпион проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в 5 раунде.

В июне 2025-го Джейк Пол (12−1, 7 КО) уверенно победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего (54−7-1, 34 КО). А затем бросил вызов пяти боксерам.

Кстати, в своем предыдущем поединке Пол одолел легендарного Майка Тайсона.

Ранее Фьюри сделал прогноз на возможный бой Джошуа — Джейк Пол.